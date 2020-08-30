Тюменского вице-губернатора отправили на самоизоляцию

Информация о том, что Сергей Сарычев госпитализирован с коронавирусом, не подтвердилась Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Заместитель губернатора Тюменской области Сергей Сарычев находится на самоизоялции. Информацию об этом сообщил региональный штаб по борьбе с коронавирусом. Ранее в СМИ появилась информация о том, что тюменский вице-губернатор поступил в одну из больниц с подозрением на COVID-19, но она не подтвердилась.

«В сети появилась информация о госпитализации вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева с коронавирусом. Информация не соответствует действительности. В больнице находится родственник вице-губернатора», — указано в сообщении оперштаба. Там добавили, что сейчас заместитель губернатора находится на самоизоляции и чувствует себя хорошо.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области продолжают снижаться ежесуточные показатели по выявляемости коронавируса: за последние сутки заболевание было диагностировано у 47 тюменцев. Режим повышенной готовности в регионе продлен до 14 сентября.