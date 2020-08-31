В Мегионе депутаты на заседании проголосовали за то, чтобы зарплату получал только вице-спикер думы, а председатель занимал пост на неосвобожденной основе. Эту информацию URA.RU подтвердил глава города Олег Дейнека.
«В большинстве случаев вся основная нагрузка в организации лежит на заместителях руководителя, он полностью погружен в процессы. Поэтому и у нас в думе решили пойти по такому же принципу. Пока сложно сказать, кто станет председателем думы Мегиона нового созыва, но не исключено, что необходимость работы на постоянной основе только мешала бы. Человек может не захотеть увольняться с нынешнего места работы», — прокомментировал Дейнека. Он также уточнил, что изменения будут распространяться на состав городской думы седьмого созыва, которая выбирается нынешней осенью.
Источник URA.RU, близкий к окружному правительству, сообщил, что сокращение ставок в городских и районных думах — это новый тренд, который может затронуть и другие муниципалитеты. «Позиция властей ХМАО состоит в том, чтобы уменьшать число депутатов, которые занимали бы эти посты за зарплату. Ключевой вопрос — пойдут ли на такой шаг крупные города, типа Сургута или Нижневартовска», — прокомментировал инсайдер. В правительство ХМАО был отправлен официальный запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что депутаты Пыть-Яха уже лишили спикера и вице-спикера думы денежного содержания. Помимо этого, в пяти муниципалитетах ХМАО председатели представительных органов власти также работают без зарплаты.
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