Сегодня, 2 сентября, — 266-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 176-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным сервиса coronavirus-monitor, всего в мире зафиксировано 25 899 372 случая заражения (+272 572 за сутки). Выздороветь удалось 18 371 488 пациентам (+266 489). Жертвами COVID-19 стали 867 307 человек (+6 833).
Страной-лидером по числу заражений продолжают оставаться США, где коронавирус диагностирован уже у 6 257 571 американца. Второе место по этому показателю занимает Бразилия (3 952 790), третье — Индия (3 766 108). Россия на четвертой строчке списка — 1 000 048 заболевших.
Вакцина и лекарство от коронавируса
Людям, которые перенесли болезнь в бессимптомной или легкой форме,
Популярный препарат ибупрофен
Обычная прививка от гриппа может снизить шансы заразиться COVID-19, а в случае инфицирования полученный иммунитет поможет организму перенести болезнь в более легкой форме, считает заслуженный врач России Владимир Круглый.
Коронавирус в России
Реальное число россиян, которые в той или иной форме столкнулись с COVID-19, может составлять от 30 до 80 млн, предположил глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Об этом, по его словам, косвенно свидетельствует доля граждан с положительными тестами на антитела — от 15% до 30%. И это при том, что тесты могут не показывать наличие иммунитета у переболевших.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поставил себе прививку от коронавируса, сообщили в пресс-службе партии. Там напомнили, что поскольку вакцинация проходит в два этапа, политик сделает второй укол через три недели — в конце сентября.
На фоне пандемии в России рекордно сократится население: в 2020 году оно снизится на 158 тысяч человек, что в пять раз больше по сравнению с предыдущим годом — тогда оно сократилось на 32,1 тысячи человек. Такой показатель станет рекордным за последние 14 лет. Число безработных при этом выросло на 40%, приблизившись к отметке в 5 млн.
С 7 сентября Греция откроет границы для туристов из РФ. Правда, с рядом ограничений: не больше 500 человек в неделю, отрицательный тест на коронавирус и ваучер на отель. Попасть в страну россияне смогут через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.
Коронавирус в мире
Международный союз биатлонистов может
Папа Римский Франциск призвал мировое сообщество списать долги наиболее бедным странам, серьезно пострадавшим от COVID-19. Он подчеркнул, что такие государства столкнулись с серьезными медико-санитарными, социальными и экономическими кризисами.
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