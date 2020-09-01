Глава челябинского района госпитализирован с ковидной пневмонией

Александр Орел попал в больницу с ковидной пневмонией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава Ленинского района Челябинска Александр Орел госпитализирован с ковидной пневмонией. Об этом URA.RU сообщил источник в администрации района.

«Его уже не было в субботу на районных мероприятиях. Всем сообщили, что он находится на самоизоляции из-за условно-положительного теста на коронавирус, — сообщил источник. — Теперь стало известно, что главу госпитализировали с ковидной пневмонией. Вирус проник в легкие». В кабинете главы провели дезинфекцию, а тех, кто с ним контактировал отправили на самоизоляцию.

Орел заболел коронавирусом через несколько дней после того, как его переизбрали главой района. В мэрии Челябинска эту информацию не комментируют. Получить комментарий главы Ленинского района не удалось, на звонок URA.RU Орел не ответил.