В одном из своих материалов американская газета The New York Post причислила столицу Украины к городам России. Просьбу исправить оплошность журналисты из США проигнорировали.
В тексте говорилось о самолете «Международных авиалиний Украины», летевшем из Турции в Киев. Выяснилось, что одна из его пассажирок смогла выбраться из лайнера и ушла гулять по крылу самолета.
«Этой перегретой женщине не терпелось сойти с рейса в России, поэтому она решила остыть», — пошутили в The New York Post. Однако журналисты почему-то не учли, что Киев — это не Россия. Кроме того, СМИ написало слово «Kiev» на российский манер, а не «Kyiv», как пишут на Украине.
Граждане Украины возмутились такой ошибкой и попросили исправить неточность. В The New York Post никак не отреагировали на просьбу.
Первого сентября выяснилось, что русскоязычные школы в Украине перевели на украинский язык. По закону дети из русскоязычных семей 80% времени теперь будут учиться на украинском.
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