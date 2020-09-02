02 сентября 2020

В США назвали Киев российским городом. И отказались извиняться

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, флаг украины
Американская газета не стала вносить изменения в материал Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В одном из своих материалов американская газета The New York Post причислила столицу Украины к городам России. Просьбу исправить оплошность журналисты из США проигнорировали.

В тексте говорилось о самолете «Международных авиалиний Украины», летевшем из Турции в Киев. Выяснилось, что одна из его пассажирок смогла выбраться из лайнера и ушла гулять по крылу самолета.

«Этой перегретой женщине не терпелось сойти с рейса в России, поэтому она решила остыть», — пошутили в The New York Post. Однако журналисты почему-то не учли, что Киев — это не Россия. Кроме того, СМИ написало слово «Kiev» на российский манер, а не «Kyiv», как пишут на Украине.

Граждане Украины возмутились такой ошибкой и попросили исправить неточность. В The New York Post никак не отреагировали на просьбу.

Первого сентября выяснилось, что русскоязычные школы в Украине перевели на украинский язык. По закону дети из русскоязычных семей 80% времени теперь будут учиться на украинском.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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