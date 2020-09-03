03 сентября 2020

Коронавирус в Челябинской области: последние новости 4 сентября. Текслер продлил карантин, вспышки COVID в больнице и на заводе, когда ждать вторую волну

© Служба новостей «URA.RU»
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Южный Урал уже неделю не может добиться снижения заболеваемости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сегодня, 4 сентября — 268-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 178-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области подтверждено 14 699 случаев заражения, выздоровели 11 648 и скончались 386 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1 015 105 (+5 110) случаев заражения. Вылечились 832 747 (+5 812) пациентов — 82% от заболевших. Умерли 17 649 (+121) человек — 1,7% от заразившихся.

Регион на «качелях» заболеваемости

Начиная с выходных, в Челябинской области устойчивый тренд на ежедневное снижение заболеваемости сменился своеобразными «качелями»: каждые сутки число заражений варьируется от 73 до 78 случаев. На утро 4 сентября зафиксировано 73 заражения коронавирусом за сутки (накануне было 76). Об этом сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Начиная с выходных, в области установились «качели» заражений — когда суточная заболеваемость меняется в диапазоне от 73 до 78 случаев. «Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 14 699 случаев заражения, сейчас лечение проходят 2 624 южноуральца, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли четыре человека в возрасте 60,73, 82 и 96 лет. У всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания». Выздоровели за сутки 43 человека, с начала пандемии — 11 648 жителей области.

Текслер продлил карантин по коронавирусу

Губернатор Алексей Текслер продлил карантин по коронавирусу, введенный в Челябинской области с началом пандемии, еще на две недели — до 20 сентября. Он предполагает соблюдение масочного режима в общественном транспорте и людных местах, а также рекомендации оставаться дома южноуральцам старше 65 лет. Работающие пенсионеры получат возможность продлить действующие больничные.

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Десятки заболевших на заводе

В результате массовой вспышки COVID-19 на заводе «Тепловей» в больницу попали шесть человек, тесты на коронавирусную инфекцию дали положительный результат у 23 сотрудников. Для сравнения: во всем Красноармейском районе (завод расположен в селе Миасское) с начала пандемии зафиксировано 143 заражения. На предприятии обсуждают версию, что первый из заразившихся неделю ходил на работу, сбивая температуру парацетамолом — и обманывал посты температурного контроля на проходной.

…и в больнице закрытого города

Источник URA.RU в Озерске сообщает о примерно 30 заболевших коронавирусом пациентов и медиков в психбольнице закрытого города. Из 18 случаев заражения за последние сутки 16 выявили именно в психиатрическом отделении клинической больницы №71. «Пациенты и медперсонал находятся под медицинским наблюдением», — сообщает пресс-служба мэрии Озерска. С начала пандемии в ЗАТО зарегистрировано 386 случаев заражения COVID-19, умерли шесть горожан.

Вторая волна инфекции неизбежна

По мнению заслуженного врача России Елены Журавлевой, вторая волна коронавируса накроет Россию уже в сентябре или, в лучшем случае, в октябре. Ранее такую же точку зрения высказал глава свердловского минздрава Андрей Карлов. Она окажется менее масштабной, но справиться с инфекцией будет куда сложнее: помимо коронавируса люди будут заражаться еще гриппом, ОРВИ и прочими сезонными болезнями.

Что ждет челябинцев на втором этапе отмены карантина

В Челябинске определились с праздничными мероприятиями ко Дню города, которые начнутся уже 5—6 сентября с соревнований по пляжному волейболу и фестиваля исторической реконструкции. Большинство событий запланированы на 12 и 13 сентября: в том числе открытый Кубок города по гиревому спорту, различные фестивали, конкурс «Марафон талантов», а также масса мероприятий на площадках по всему городу.

На площади Революции в Челябинске в субботу, 5 сентября, откроется сезонная ярмарка. До 1 декабря здесь можно будет выгодно приобрести товары южноуральских фермеров. Также на площади оборудуют развлекательную и спортивную площадки. Открытие ярмарки намечено на 12:00.

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