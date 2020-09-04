Дополнительные полномочия губернаторов не дали задушить экономику, уверен президент РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Наделение губернаторов дополнительными полномочиями в период пандемии коронавируса спасли экономику и сдержали эпидемию в России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью Сергею Брилеву в эфире телеканала «Россия-24».

«Нельзя всех [регионы РФ] причесать под одну гребенку. Это привело бы к тому, что мы бы задушили всю экономику или пропустили удары коронавируса», — считает российский лидер. Так он объяснил свое решение дать губернаторам возможность самим устанавливать ограничения по коронавирусу. «Россия — самая большая страна в мире и в каждом регионе уникальная экономическая обстановка. В одном регионе активнее развивается сфера услуг, в другой — стройка, сельское хозяйство или автопром», — сказал президент. Он также подчеркнул, что этот опыт был перенят другими странами: «Обратите внимание: после того, как мы это сделали, в очень многих странах повторили ту же самую практику».

Путин также оценил роль губернаторов в современном Госсовете РФ. «Мне не хотелось, чтобы губернаторский корпус был списан с федеральной повестки дня. Они должны чувствовать себя востребованными на федеральном уровне», — признался Путин.

Сейчас в «красной» зоне по коронавирусу остались 12 регионов: Орловская область, Мурманская область, Самарская область, Кемеровская область, Кировская область, Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым, Сахалинская область, Курганская область, Алтайский край», сообщает сайт argumenti.ru. Всего с начала распространения коронавируса инфекцией заразились 1 020 310 россиян.

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