В прошлом году тоже были должники, но таких территорий оказалось в два раза меньше Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Девять муниципалитетов ХМАО получат из регионального бюджета больше 450 млн рублей, чтобы оплатить долги перед поставщиками газа и электричества. В списке территорий — пять городов и четыре района, в том числе Белоярский, который впервые за все время существования системы подобных дотаций, оказался в должниках. Об этом URA.RU рассказал глава Белоярского района Сергей Маненков, связав случившееся с эпидемий коронавируса.

«Решением федерального правительства запрещено начислять штрафы и пени тем, кто не платит за коммунальные услуги. Решение это принято в связи с тем, что кто-то потерял работу из-за коронавируса, у кого-то доходы уменьшились, а кто-то просто воспользовался ситуацией и не платит», — рассказал Маненков, добавив, что дотация позволит закрыть все долги муниципалитета, но жителям платить все равно придется — у судебных приставов находятся документы на принудительный возврат порядка 30 млн рублей

Белоярский район по решению правительства получит из резервного фонда почти 25,5 млн рублей. Но больше всех территорий в качестве дотаций направят в Нефтеюганск — 103,6 млн. Город впервые за три года был вынужден обратиться за помощью. «У нас провал пошел. Три года без долгов были и без этого решения мы бы не справились. Это долги за газ, которые нам нечем компенсировать», — объяснил URA.RU мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев.

Ранее URA.RU писало, что аналогичные дотации выделялись в прошлом году. Тогда в списке муниципалитетов-должников было всего четыре территории, но сумма долга была выше — 761 млн рублей.