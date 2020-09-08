Инсайд: в ХМАО отменят обязательный карантин для нефтяников

По мнению источников агентства, карантин снимут до конца сентября Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

До конца сентября в ХМАО будет отменена обязательная обсервация для приезжающих в регион вахтовиков. Соответствующее решение находится в стадии обсуждения в правительстве ХМАО и региональном управлении Роспотребнадзора. Об этом URA.RU рассказал источник в нефтегазовом секторе.

«Сейчас все приезжающие в ХМАО вахтовики обязаны на две недели отправляться в обсерваторы, где за ними наблюдают медработники и делают постоянные тесты на коронавирус. Это приводит к дополнительным тратам нефтяных компаний, которых хочется избежать. По нашей информации, скоро обязательную обсервацию отменят, оставив ее в рекомендательном порядке», — считает осведомленный нефтяник.

Секретарь регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Тиртока в разговоре с URA.RU заявил, что пока вопрос отмены обсервации не рассматривается. Источник же в Роспотребнадзоре добавляет, что «вопрос отмены обсервации не обсуждается в публичном поле, но к нему вернутся после третьего этапа снятия ограничительных мероприятий». Официальный запрос в управление Роспотребнадзора по ХМАО направлен. На момент публикации новости ответ на него не поступил.

Согласно предыдущим требованиям окружных властей, все приезжающие вахтовики должны проходить 14-дневную обсервацию и иметь справку о состоянии здоровья, доказывающую, что они не инфицированы COVID-19. Появилось это требование еще в начале эпидемии коронавируса в ХМАО, когда основными «поставщиками» инфекции стали именно нефтяники. Ранее URA.RU писало, что в соседнем ЯНАО уже отменили обязательную обсервацию вахтовиков, связанную с пандемией коронавируса.