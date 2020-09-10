Папарацци засняли поцелуй Семенович и Губерниева. ФОТО

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Дмитрий Губерниев и Наталья Ищенко на вечерней сессии Медиафорума ОНФ
Губерниев состоит в браке с Ольгой Богословской Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Фотографы засняли поцелуй актрисы Анны Семенович и телеведущего Дмитрия Губерниева. Фото опубликовано в газете «Комсомольская правда».

«Народные репортеры сфотографировали и пикантный поцелуй Анны Семенович с 45-летним спортивным комментатором», — передает газета. На другой фотографии они идут, взявшись за руки.

При этом Губерниев состоит в браке с Ольгой Богословской. В интервью изданию он рассказывал, что ему повезло с супругой.

Семенович рассказала, что официально не замужем, но состоит в отношениях, передает «Федеральное агентство новостей». По словам актрисы, ее мужчина богат, но она сама способна обеспечить себя.

Фото: газета «Комсомольская правда»
Фото: газета «Комсомольская правда»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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