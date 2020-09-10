Фотографы засняли поцелуй актрисы Анны Семенович и телеведущего Дмитрия Губерниева. Фото опубликовано в газете «Комсомольская правда».
«Народные репортеры сфотографировали и пикантный поцелуй Анны Семенович с 45-летним спортивным комментатором», — передает газета. На другой фотографии они идут, взявшись за руки.
При этом Губерниев состоит в браке с Ольгой Богословской. В интервью изданию он рассказывал, что ему повезло с супругой.
Семенович рассказала, что официально не замужем, но состоит в отношениях, передает «
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