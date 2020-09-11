Текслер запретил чиновникам покидать Челябинскую область

Челябинское правительство будет следить за ходом выборов все три дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

В Челябинской области стартовал второй день выборов депутатов законодательного собрания региона. Кроме того, депутатов выбирают в ряде муниципалитетов. Губернатор Алексей Текслер уже рекомендовал руководству региона до конца выборов не покидать область. Все высокопоставленные чиновники 12 и 13 сентября, должны быть на связи круглосуточно для разрешения возможных инцидентов, сообщил URA.RU источник в правительстве области.

«Алексей Леонидович рекомендовал всем быть на телефонной связи 24/7. И не покидать регион, чтобы в случае экстренных ситуаций максимально оперативно отреагировать», — сказал инсайдер. Пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь не подтвердил и не опроверг эту информацию. «Жестких запретов или специальных усилений нет», — уточнил он.

11 сентября, в первый день голосования, открылся 2 321 участок. «Только от Общественной палаты региона за выборами будет следить 3 тысячи 600 наблюдателей, — сообщил URA.RU председатель облизбиркома Сергей Обертас. — Плюс наблюдатели от кандидатов, как на выборах в ЗСО, так и на муниципальных выборах».

В области проходят выборы депутатов ЗСО и всех муниципалитетов, кроме Челябинска и Трехгорного. В первый же день проголосовали губернатор Алексей Текслер, спикер заксобрания и лидер регионального отделения «Единой России» Владимир Мякуш, мэр Челябинска Наталья Котова и другие VIP.