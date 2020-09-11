11 сентября 2020
10 сентября 2020

Текслер запретил чиновникам покидать Челябинскую область

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Совещание с главами муниципальных образований у губернатора. Челябинск, ковальчук егор, климов олег, голицын евгений, мангилева надежда, евдокимов вадим, мякуш владимир, шаль сергей, текслер алексей, сушков сергей, гехт ирина, мамин виктор, векшин анатолий
Челябинское правительство будет следить за ходом выборов все три дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

В Челябинской области стартовал второй день выборов депутатов законодательного собрания региона. Кроме того, депутатов выбирают в ряде муниципалитетов. Губернатор Алексей Текслер уже рекомендовал руководству региона до конца выборов не покидать область. Все высокопоставленные чиновники 12 и 13 сентября, должны быть на связи круглосуточно для разрешения возможных инцидентов, сообщил URA.RU источник в правительстве области.

«Алексей Леонидович рекомендовал всем быть на телефонной связи 24/7. И не покидать регион, чтобы в случае экстренных ситуаций максимально оперативно отреагировать», — сказал инсайдер. Пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь не подтвердил и не опроверг эту информацию. «Жестких запретов или специальных усилений нет», — уточнил он.

11 сентября, в первый день голосования, открылся 2 321 участок. «Только от Общественной палаты региона за выборами будет следить 3 тысячи 600 наблюдателей, — сообщил URA.RU председатель облизбиркома Сергей Обертас. — Плюс наблюдатели от кандидатов, как на выборах в ЗСО, так и на муниципальных выборах».

В области проходят выборы депутатов ЗСО и всех муниципалитетов, кроме Челябинска и Трехгорного. В первый же день проголосовали губернатор Алексей Текслер, спикер заксобрания и лидер регионального отделения «Единой России» Владимир Мякуш, мэр Челябинска Наталья Котова и другие VIP.

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