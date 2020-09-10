Челябинские силовики отменили свои выходные

Генерал Росгвардии Александр Ясинский и его коллеги-силовики перешли на особый режим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Полиция, Росгвардия и прокуратура Челябинской области перешли на особый режим работы. Для руководителей структур 12 и 13 сентября станут рабочими днями. Как сообщили URA.RU в пресс-службах ведомств, это связано с выборами в законодательное собрание региона и в органы местного самоуправления.

«Руководитель управления Александр Ясинский работает в эти дни, как и все руководители на местах, — сообщили URA.RU в пресс-службе управления Росгвардии по региону. — Росгвардия будет обеспечивать безопасность на избирательных участках». В таком же режиме работает ГУ МВД по региону.

«Прокурор области Виталий Лопин и руководители прокуратур в территориях работают в эти дни без выходных, — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. — Прокуратура будет следить за соблюдением законности на выборах». В пресс-службе следственного управления СКР по региону не стали озвучивать режим работы своих руководителей в предстоящие выходные.

Как сообщили URA.RU в облизбиркоме первый день голосования 11 сентября прошел спокойно и без серьезных нарушений. «Вмешательства со стороны правоохранительных органов не потребовалось. Участки закрылись в 20 часов, откроются в 8 часов утра 12 сентября», — уточнили в избирательной комиссии.

С 11 по 13 сентября жители Челябинской области выберут 60 депутатов законодательного собрания региона. Из них половину по партийным спискам. Во всех городах и районах, кроме Челябинска и Трехгорного, пройдут выборы муниципальных депутатов.