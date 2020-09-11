Будущие челябинские политики потратили на себя сотни миллионов

Кандидаты в челябинское ЗСО отчитались о тратах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Кандидаты в депутаты Законодательного собрания Челябинской области и партии участвующие в выборах потратили на свои избирательные кампании более 200 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в избирательной комиссии региона.

На 30 мест по одномандатным округам претендует 122 кандидата. Еще 30 мандатов будут распределены по итогам выборов по партийным спискам. «На избирательные счета девяти партий поступило 177,7 млн рублей. Из них израсходовано 142,8 млн рублей», сообщили URA.RU в облизбиркоме. На избирательные счета кандидатов, выдвинувшихся по одномандатным округам, поступило 79 млн рублей. Из них 62 млн рублей было потрачено.

В выборах участвуют партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «За правду!», Партия пенсионеров, Партия роста, «Родина» и «Зеленая альтернатива». Во всех городах и районах области, кроме Челябинска и Трехгорного, также проходят выборы органов местного самоуправления. Голосование завершится в 20 часов 13 сентября.