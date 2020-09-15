Лавров: Россия готова сотрудничать с Германией по Навальному

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Всероссийский форум
По словам Сергея Лаврова, ситуация с блогером не должна стать преградой в выстраивании отношений между двумя странами Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому

Россия готова сотрудничать с Германией в расследовании по делу блогера Алексея Навального. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой германского внешнеполитического ведомства Хайко Маасом.

«С российской стороны подтверждена готовность к сотрудничеству по этому вопросу», — приводит ТАСС выдержку из сообщения МИД РФ. Помимо этого, стороны обсудили перспективы российско-германских отношений.

Лавров также призвал своего коллегу отказаться от политизации ситуации. Расследование произошедшего с блогером, по словам главы ведомства, не должно стать преградой в выстраивании отношений двух стран.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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