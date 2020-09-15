В России мошенники начали пользоваться интересом граждан к инвестициям. Они стали привлекать клиентов заработком на несуществующих биржах.
«У россиян вырос интерес к инвестициям, чем и стали в последнее время активно пользоваться мошенники» — приводят слова обозревателя Вячеслава Абрамова «Известия». По его словам, люди ищут альтернативный заработок из-за низкой ставки по вкладам, понижения ключевой ставки и доходности различных банковских продуктов.
Так, на уловку мошенников попался житель Алтайского края. Мужчина увидел рекламу заработка на электронной бирже. После разговора с мошенником он перевел злоумышленникам почти 200 тысяч рублей, а потом еще 500 тысяч рублей кредита. Когда обещанного заработка мужчина не получил, ему пришлось обратиться в полицию. В подобную ситуацию попала жительница Воронежа. Она отдала 700 тысяч рублей якобы в качестве предоплаты для участия в торгах на бирже.
Эксперт по финансовым рынкам ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский рекомендует передавать деньги только брокерской компании, которая имеет лицензию Банка России. Такие компании не будут просить перевода средств по карте, только официальным зарегистрированным банковским переводом. Список брокеров опубликован на сайте Московской биржи, а их лицензию можно проверить на сайте ЦБ, заключил эксперт.
Злоумышленники стали предлагать россиянам полисы ОСАГО по заниженной цене. В случае ДТП выплаты по ним получить не выйдет, пишет RT. Такой договор ОСАГО при аварии будет считаться сфальсифицированным.
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