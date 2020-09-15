15 сентября 2020

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с полисами ОСАГО

© Служба новостей «URA.RU»
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Бланк страхового полиса ОСАГО. Екатеринбург, дтп, авария, заполнение бланков, извещение о дорожно-транспортном происшествии
Мошенники предлагают полисы по заниженной цене Фото: Анна Майорова © URA.RU

Злоумышленники стали предлагать россиянам полисы ОСАГО по заниженной цене. При этом в случае ДТП выплата по таким полисам не производится. Об этом предупредили граждан во Всероссийском союзе страховщиков.

«Если настоящий страховой полис стоит в среднем около 5300 рублей, то его цена в рамках сомнительной схемы составляет порядка 1500 рублей», — цитирует представителей союза RT.

При этом мошенники сами предупреждают водителей, что оформляемый электронный полис имеет ограничения — его можно предъявить ГИБДД, но в случае ДТП выплату получить не удастся. Всероссийский союз страховщиков отмечает, что такой договор ОСАГО при аварии будет считаться сфальсифицированным.

Ранее эксперты назвали главный минус нового закона об ОСАГО. Вступившие в силу в конце августа, сделают систему непрозрачной для клиентов. Руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев отметил, что даже если весь год водитель проездил без аварий и коэффициент бонус-малус (КБМ) у него снизился, при продлении ОСАГО новый полис может оказаться дороже, чем предыдущий. Причина в том, что помимо КБМ учитываются еще более 10 факторов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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