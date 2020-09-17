При повышении акцизов на табак на 20% увеличится доля нелегальной торговли, уверены представители бизнеса Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Совет по вопросам развития табачной промышленности предложил Минфину РФ повысить акцизы на сигареты не на 20%, а на 8%. Соответствующее письмо представители бизнеса направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

«По расчетам бизнеса, увеличение ставки на 8% (речь о твердой части комбинированного акциза) оптимально как для компаний, так и для казны. С учетом такого повышения суммарно государство получит 630 млрд рублей дохода, подсчитали в совете», — пишет «Известия», ссылаясь на письмо Совета в правительство страны.

После повышение табачных акциз на 20% бюджет РФ не сможет пополниться дополнительными 70 млрд рублей, на которые рассчитывают в Минфине, отметили в Совете. Там уверены, что при таких условиях вырастет объем нелегальной торговли с 16% до 29%, а сбор акцизов упадет. В связи с этим, бизнес предложил повысить акцизы на сигареты на 8%, что позволит принести в казну дополнительные 67 млрд рублей.

Ранее в Минфине РФ предложили поднять акцизы на сигареты на 20%. В ведомстве это связали с компенсированием бюджетным потерь из-за пандемии, передает «Утро.ру». По мнению главы Минфина РФ Антона Силуанова, это приведет к росту стоимости сигарет примерно на 17%, пишет агентство Nation News.