В Свердловской области плодятся группы за возврат выборов мэров

У «Народной инициативы» за прямые выборы мэра появился конкурент Фото: Анна Майорова © URA.RU

В избирательную комиссию Свердловской области поступило ходатайство о проведении референдума по возврату прямых выборов мэров от инициативной группы. Об этом URA.RU сообщили в облизбиркоме.

Вопрос, который предлагают вынести на областной референдум, звучит так: «Поддерживаете ли вы принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в закон Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», согласно которому главы муниципальных районов, городских округов (за исключением городских округов, являющихся ЗАТО), глава Екатеринбурга будут избираться на муниципальных выборах и возглавлять местную администрацию?»

Под ходатайством подписались 20 членов инициативной группы, во главе с председателем Верой Мангилевой и секретарем Иваном Волковым. В избиркоме отметили, что ходатайство поступило 17 сентября, и теперь у областной избирательной комиссии есть 15 дней на рассмотрение предоставленных документов, то есть крайний срок ответа 1 октября.

Как писало URA.RU, ранее инициативная группа «Народная инициатива» под председательством депутата Екатеринбургской думы Андрея Пирожкова собрала более 13 тысяч подписей в поддержку внесения соответствующего законопроекта в свердловское заксобрание. В настоящий момент аппарат областного парламента проводит проверку подписных листов. Если будет подтверждена легитимность хотя бы 10 тысяч подписей, заксобрание рассмотрит законопроект. По слова Андрея Пирожкова, его группа никак не связана с ходатайством о референдуме. Более того, «Народная инициатива» как раз и предлагала избежать дорогостоящей процедуры общенародного опроса.