Лекарства от коронавируса будут стоить в районе МРОТ
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Скоро в России начнут продаваться сразу два препарата от коронавируса — «Фавипиравир» и «Коронавир». За упаковку первого лекарства придется отдать 12 320 рублей. Второе позволит сэкономить почти тысячу рублей — его стоимость 11 550 рублей.
Пользователи соцсетей единогласно возмутились такому прайсу. Кто-то делал это с юмором и мемами, а кто-то строил серьезные предположения о том, кто конкретно подзаработает на продажах лекарств.
Коротко. Емко. Честно.
Кто-то смог найти оправдания ценам новых лекарств…
…и вынести из ситуации плюсы
Пользователи Twitter предполагали, что за такие деньги в упаковке должны быть какие-то дополнительные услуги
Кому-то стандартная версия лекарств от коронавируса показалась слишком дешевой
Россияне заметили, что новые препараты не смогут позволить себе пенсионеры
Кто-то считает, что такие высокие цены набьют карманы владельцам фармацевтических компаний…
…и интересуются, как изменится новый список Forbes
Среди россиян есть те, кто предпочитает народные методы «лечения»
В 2020 почти все инфоповоды превращаются в поводы для мемов