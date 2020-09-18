Лекарства от коронавируса будут стоить в районе МРОТ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Скоро в России начнут продаваться сразу два препарата от коронавируса — «Фавипиравир» и «Коронавир». За упаковку первого лекарства придется отдать 12 320 рублей. Второе позволит сэкономить почти тысячу рублей — его стоимость 11 550 рублей.

Пользователи соцсетей единогласно возмутились такому прайсу. Кто-то делал это с юмором и мемами, а кто-то строил серьезные предположения о том, кто конкретно подзаработает на продажах лекарств.

Пользователи Twitter предполагали, что за такие деньги в упаковке должны быть какие-то дополнительные услуги

Кому-то стандартная версия лекарств от коронавируса показалась слишком дешевой

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Кто-то считает, что такие высокие цены набьют карманы владельцам фармацевтических компаний…

Среди россиян есть те, кто предпочитает народные методы «лечения»

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