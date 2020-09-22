Фирмам, взявшим льготные кредиты, грозят массовые банкротства

Борис Титов попросил правительство РФ пойти навстречу бизнесменам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Выдача льготных кредитов бизнесу может обернуться волной банкротств. Это связано с тем, что в погоне за скорейшим получением финансирования многие предприниматели не изучили все условия предоставления кредита. Так считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Как объяснил Титов, одним из основных условий сохранения льготной ставки является сохранение численности работников не менее 80% от численности по состоянию на 1 июня 2020 года. Однако на момент обращения у большинства предпринимателей были данные о численности работников лишь по итогам апреля. В результате некоторые бизнесмены к июню сократили численность своих работников более чем на 20%. «Обращаясь за кредитом, они были в полной уверенности, что численность их работников будет рассчитана по состоянию на 1 июня, однако по факту они уже нарушили условия льготного кредитования», — цитирует РБК Титова.

С этим письмом Титов обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. В целях недопущения возникновения массового банкротства Титов попросил правительство пойти навстречу бизнесу и рассмотреть возможность актуализации данных ФСИН о численности сотрудников.

Программа кредитов под 2% на поддержку занятости заработала с 1 июня, они выдаются на срок до 1 апреля 2021 года. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство будет в первую очередь помогать тем компаниям, которые всячески пытаются сохранить рабочие места, пишет «Утро.ру».