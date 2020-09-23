За минувшие сутки в России зафиксирован 6 431 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Последний раз такие показатели наблюдались в середине июля.
«За последние сутки в России выявлен 6 431 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах», — сообщили в оперштабе. 150 больных скончались, 5 750 человек выздоровели. Всего с начала пандемии в России коронавирусом заразился 1 122 241 человек, 923 699 из них выздоровели, 19 799 летальных исходов от инфекции.
Москва остается лидером по заболеваемости COVID-19 — 970 новых случаев коронавируса. Второе место занимает Московская область — 215 больных, третье — Санкт-Петербург (+208)
В регионах УрФО самая высокая заболеваемость в Свердловской области (+125). Столько же зараженных в ХМАО. Дальше в списке расположилась Челябинская область (+ 78). В ЯНАО — 75 новых случаев заражения. Затем идет Пермский край (+74), в Тюменской области (+63). Меньше всего новых инфицированных в Курганской области (+30).
Российский ученый-вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн считает, что эффективная работа врачей и ослабление вируса могли привести к снижению летальности от коронавируса. Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина назвала заболевания, которые ухудшают прогноз пациентов с COVID-19, пишет «
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