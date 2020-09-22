У челябинца украли 300 тысяч под видом борьбы с мошенниками

Пытаясь вернуть деньги, старик потерял еще 290 тысяч рублей (фото из архива) Фото: depositphotos.com

83-летний челябинец потерял почти 300 тысяч рублей, пытаясь вернуть деньги, вложенные в кредитный кооператив. Мошенников, обещавших старику помощь в борьбе с другими мошенниками, задержали в Санкт-Петербурге, сообщили URA.RU в пресс-службе МВД России.

«Горожанин позвонил по номеру телефона, где юристы якобы обещали впомощь в возврате средств. В ходе беседы его убедили в том, что необходимо оплатить страховую сумму и услуги банка. Потерпевший перечислил на счета неизвестных лиц деньги в сумме 290 тысяч рублей», — пояснили URA.RU в ведомстве. После этого на его звонки перестали отвечать.

Обманутый уже повторно мужчина обратился в полицию, было возбуждено дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Расследуя его, челябинские полицейские задержали в Санкт-Петербурге трех подозреваемых, изъяв у них банковские карты и сотовые телефоны. Одному из них, 32-летнему уроженцу Ставрополья, предъявлено обвинение — ему грозит лишение свободы до шести лет.