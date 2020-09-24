Выяснилось, за что Путина выдвинули на Нобелевскую премию

Президент России Владимир Путин должен быть выдвинут на Нобелевскую премию мира сразу по двум позициям. Об этом заявил главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков.
«Считаю, что Владимир Владимирович достоин этого», — цитирует Комкова радио Sputnik. По его словам, поводом для первой номинации послужила гуманитарная и медицинская помощь 27 странам мира, которую Россия направила в период пандемии. Второй номинации Путин, по мнению редактора, достоин за внесение понятия «Бог» в Конституцию России.
Комков рассказал, что после того, как в Нобелевский комитет поступила его заявка, сразу же была подана другая заявка — на номинирование президента США Дональда Трампа. Однако, по мнению редактора, американский лидер недостоин этой награды.
Ранее стало известно о подаче заявки на выдвижение Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Кроме того, ранее на премию предложили выдвинуть экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, а также блогера Алексея Навального.
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