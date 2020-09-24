Выяснилось, за что Путина выдвинули на Нобелевскую премию

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Владимира Путина предлагают номинировать за гуманитарную помощь во времена пандемии Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Президент России Владимир Путин должен быть выдвинут на Нобелевскую премию мира сразу по двум позициям. Об этом заявил главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков.

«Считаю, что Владимир Владимирович достоин этого», — цитирует Комкова радио Sputnik. По его словам, поводом для первой номинации послужила гуманитарная и медицинская помощь 27 странам мира, которую Россия направила в период пандемии. Второй номинации Путин, по мнению редактора, достоин за внесение понятия «Бог» в Конституцию России.

Комков рассказал, что после того, как в Нобелевский комитет поступила его заявка, сразу же была подана другая заявка — на номинирование президента США Дональда Трампа. Однако, по мнению редактора, американский лидер недостоин этой награды.

Ранее стало известно о подаче заявки на выдвижение Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Кроме того, ранее на премию предложили выдвинуть экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, а также блогера Алексея Навального.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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