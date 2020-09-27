Жители поселка под Челябинском задыхаются из-за подземных пожаров

В поселке Старокамышинск возобновились эндогенные пожары Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Проблемы экологии в Челябинске

Жители челябинского поселка Старокамышинск, который находится в Копейском городском округе, задыхаются из-за подземных пожаров. Приборы фиксируют превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ, сообщили URA.RU в движении «АнтиСмог».

«За последний месяц на телефон горячей линии увеличилось число жалоб и обращений от жителей поселка Старокамышинск. Люди сообщают о клубах дыма из-под земли и жалуются на удушливый запах», — уточнил один из лидеров в общественной организации «АнтиСмог», депутат челябинского заксобрания Михаил Махов. Он отметил, что замеры приборов фиксируют превышение ПДК, а также наблюдается обмеление местного озера Курочкино.

Как напомнили общественники, на тушение подземных пожаров были направлены порядка 3 миллионов рублей, однако к какому-либо значимому эффекту эти меры не привели. Мэр Копейска на телефонный звонок редакции URA.RU не ответил.