27 сентября 2020
26 сентября 2020
25 сентября 2020

Жители поселка под Челябинском задыхаются из-за подземных пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Неблагоприятные метеоусловия. Смог. Дым. Челябинск, дым, смог, неблагоприятные метеоусловия, нму, эеология
В поселке Старокамышинск возобновились эндогенные пожары Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Проблемы экологии в Челябинске

Жители челябинского поселка Старокамышинск, который находится в Копейском городском округе, задыхаются из-за подземных пожаров. Приборы фиксируют превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ, сообщили URA.RU в движении «АнтиСмог».

«За последний месяц на телефон горячей линии увеличилось число жалоб и обращений от жителей поселка Старокамышинск. Люди сообщают о клубах дыма из-под земли и жалуются на удушливый запах», — уточнил один из лидеров в общественной организации «АнтиСмог», депутат челябинского заксобрания Михаил Махов. Он отметил, что замеры приборов фиксируют превышение ПДК, а также наблюдается обмеление местного озера Курочкино.

Как напомнили общественники, на тушение подземных пожаров были направлены порядка 3 миллионов рублей, однако к какому-либо значимому эффекту эти меры не привели. Мэр Копейска на телефонный звонок редакции URA.RU не ответил.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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