Дед Максима Галкина работал лесником под Челябинском

Под Челябинском обнаружили родственников известного шоумена Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Интересные факты биографии о родном дедушке известного эстрадного артиста Максима Галкина разместил в своем Живом журнале челябинский краевед Юрий Латышев. Он рассказал URA.RU, чем занимался предок шоумена под Челябинском.

«Мы нашли старожила села Чудиново Николая Ивановича Галкина (1933 г. р.), чей отец приходится двоюродным братом родному деду Максима Галкина. Александр Михайлович (дед Максима) с семьей жил в Буланово и работал лесником», — рассказал URA.RU Юрий Латышев, сославшись на Владислава Демакова.

Информацию подтвердил местный краевед Анатолий Кухтурский. В селе Буланово Октябрьского района Челябинской области родился и отец Максима Галкина — генерал-полковник Александр Александрович. Он был с 1998 по 2000 год депутатом Госдумы РФ.

Связаться с Максимом Галкиным URA.RU не удалось. На момент публикации новости артист не ответил на звонок и на сообщение в мессенджере.