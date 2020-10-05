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Самое актуальное в Пермском крае на 6 октября. Мэр Перми ушел в отпуск, жители региона жалуются на отсутствие медпомощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время нерабочих дней, объявленных в связи с карантином по коронавирусу, пятый день. Пермь , реанимобиль
Жители края жалуются, что не могут получить медицинскую помощь Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермский глава ушел в отпуск — пермяки жалуются на отказ в медпомощи — у сотрудника ФСИН обнаружили недвижимость на десятки миллионов рублей. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 6 октября — в обзоре URA.RU:

В Перми временно сменился мэр

Пермяки не могут уйти на больничные по коронавирусу

  • Жители края пожаловались на то, что вынуждены прогуливать работу из-за того, что к ним не приезжают врачи, несмотря на официально подтвержденный коронавирус.

У сотрудника ФСИН нашли недвижимость на 46 млн рублей

  • Водитель бывшего начальника управления краевого ФСИН оказался владельцем недвижимости на более чем 46 млн рублей. У него в собственности обнаружили земельный участок площадью почти четыре тысячи квадратных метров и здания общежитий, которые использовались под гостиницы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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