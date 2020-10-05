Жители края жалуются, что не могут получить медицинскую помощь
Пермский глава ушел в отпуск — пермяки жалуются на отказ в медпомощи — у сотрудника ФСИН обнаружили недвижимость на десятки миллионов рублей. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 6 октября — в обзоре URA.RU:
В Перми временно сменился мэр
- И. о. мэра Перми назначен замглавы администрации города Анатолий Дашкевич. Он будет занимать эту должность на время отсутствия главы Перми Дмитрия Самойлова, который с 5 октября ушел в отпуск.
Пермяки не могут уйти на больничные по коронавирусу
- Жители края пожаловались на то, что вынуждены прогуливать работу из-за того, что к ним не приезжают врачи, несмотря на официально подтвержденный коронавирус.
У сотрудника ФСИН нашли недвижимость на 46 млн рублей
- Водитель бывшего начальника управления краевого ФСИН оказался владельцем недвижимости на более чем 46 млн рублей. У него в собственности обнаружили земельный участок площадью почти четыре тысячи квадратных метров и здания общежитий, которые использовались под гостиницы.
Подписывайтесь на URA.RU в