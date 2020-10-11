Российская телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что коньки, в которых она занимается фигурным катанием, повредили ей ноги. Такое заявление она сделала в своем Instagram.
«Этой косточки не было еще 2 месяца назад. И мозоли не было», — сказала Бузова на видео в своем профиле в соцсети, показывая на ногу. Телеведущая рассказала, что испытывает боль, с которой приходится выступать каждый день. «Ножки принцессы», — подписала Бузова свое видео.
Певица вместе с фигуристом Дмитрием Соловьевым участвует в шоу «Ледниковый период». После окончания съемок Бузова сделает операцию по исправлению деформации стопы, передает агентство Nation News. По информации журналистов, телеведущая получила эту травму от долгого хождения на каблуках. Однако Бузова утверждает, что проблемы с ногами появились после катания на коньках и что после занятий косточка на стопе воспаляется и краснеет.
Ранее тренер Татьяна Тарасова раскритиковала Бузову за выступление на ледовом шоу, передают «Невские новости». По ее словам, номер был сделан «на бегу».
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