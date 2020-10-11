11 октября 2020

В Петербурге в жилом доме рухнул лифт с пассажирами

© Служба новостей «URA.RU»
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Дома, обслуживаемые управляющей компанией
При падении лифта никто не пострадал Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вечером 11 октября в Санкт-Петербурге в семиэтажном доме №6 на Ивановской улице рухнул лифт с пассажирами внутри. Пострадавших нет.

Изначально сообщалось, что у лифта оборвался трос и кабина рухнула с третьего на первый этаж. Позже стало известно, что все обошлось. «Лифт застрял между первым и вторым этажами без обрыва троса. В настоящий момент людей уже вывели. Из них никто не пострадал», — передает «Пятый канал». О вероятных причинах падения лифта информации нет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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