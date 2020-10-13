В Тюменской области выросла смертность от коронавируса

За прошедшие сутки в Тюменской области подтверждено три летальных случая от коронавируса. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Всего заболевание за минувшие сутки было диагностировано у 131 жителя региона.
«Тюменская область — три [летальных случая от коронавируса за сутки]. Заболевание подтвердилось у 131 жителя региона», — указано в сообщении федерального оперштаба. Подробные данные о личностях скончавшихся оперштабом не приводятся. Накануне от инфекции умер один человек.
Из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом власти Тюменской области вернули часть ограничений режима повышенной готовности. Так, детским спортивным командам снова запрещено выезжать на соревнования за пределы региона. По данным Роспотребнадзора, в регионе на 100 тыс. населения приходится 707,5 случая заболевания. Суточный темп прироста составляет 1,2 — выше, чем в среднем по России.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о том, кто из тюменцев может рассчитывать на бесплатные лекарства от COVID-19. Режим повышенной готовности в регионе продлен еще на один месяц.
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