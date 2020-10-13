13 октября 2020
12 октября 2020

В Тюменской области выросла смертность от коронавируса

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За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 131 жителя Тюменской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в Тюменской области подтверждено три летальных случая от коронавируса. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Всего заболевание за минувшие сутки было диагностировано у 131 жителя региона.

«Тюменская область — три [летальных случая от коронавируса за сутки]. Заболевание подтвердилось у 131 жителя региона», — указано в сообщении федерального оперштаба. Подробные данные о личностях скончавшихся оперштабом не приводятся. Накануне от инфекции умер один человек.

Из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом власти Тюменской области вернули часть ограничений режима повышенной готовности. Так, детским спортивным командам снова запрещено выезжать на соревнования за пределы региона. По данным Роспотребнадзора, в регионе на 100 тыс. населения приходится 707,5 случая заболевания. Суточный темп прироста составляет 1,2 — выше, чем в среднем по России.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о том, кто из тюменцев может рассчитывать на бесплатные лекарства от COVID-19. Режим повышенной готовности в регионе продлен еще на один месяц.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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