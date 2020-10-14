В курортном челябинском районе сменится власть

Александр Король уходит в отставку после 10 лет правления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

Действующий руководитель Чебаркульского района Александр Король решил не участвовать в выборах главы муниципалитета и не подал документы на конкурс. Об этом сообщили URA.RU в правительстве Челябинской области и районной администрации.

«Глава района не стал участвовать в выборах», — сказал URA.RU вице-губернатор региона Станислав Мошаров. «Да, Александр Михайлович не будет подавать документы на конкурс», — подтвердили агентству в пресс-службе районной администрации. Королю исполнилось 60 лет. Муниципалитет он возглавил в 2010 году, до этого руководил одним из лучших в области сельхозпредприятий «Сарафаново».

Срок подачи документов истекает 15 октября. Конкурсная комиссия, которая допустит претендентов до выборов, соберется 8 декабря. 10 декабря чебаркульские депутаты решат, кто из них возглавит район. По данным URA.RU, фаворитом считается Владимир Пупырев, который сейчас работает директором комплекса растениеводства и животноводства Чебаркульской птицефабрики. Его кандидатура согласовывается с главой региона Алексеем Текслером.

До конца 2020 года выборы глав пройдут в половине городов и районов области. Большинство действующих руководителей сохранят должности, но в Верхнем Уфалее, Чебаркуле, а также в Ашинском, Чебаркульском, Красноармейском и Брединском районах ожидается смена глав.