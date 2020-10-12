Главу челябинского района сменит экс-силовик

Юрий Сакулин готовится к отставке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Красноармейского района (Челябинская область) Юрий Сакулин уйдет в отставку. Пост главы района займет его первый заместитель Сергей Сергеев. Об этом URA.RU сообщили источники в резиденции губернатора Алексея Текслера. До работы в администрации Сергеев более 20 лет отслужил в органах внутренних дел.

«Прием документов на пост главы закончился. Сакулин не стал подавать документы, — сообщил источник. — Ему дали понять, что область не поддержит его переизбрание». Для участия в конкурсе подал документы первый замглавы Сергей Сергеев.

На работу в администрацию Сергеев поступил в мае 2018 года. С 1993 по 2016 годы проходил службу в органах внутренних дел. Источник в губернаторской резиденции сообщил URA.RU, что Текслер одобрил кандидатуру Сергеева на пост главы районы. Фракция «Единой России» в районном собрании депутатов должна поддержать это решение.

Выборы главы района состоятся 6 ноября. Депутаты выберут главу из числа кандидатов, одобренных конкурсной комиссией. После этого Сакулин автоматически уйдет в отставку. Претензии к его работе были и при прежнем руководстве области. Все они были связаны с жалобами от жителей района.

О том, чем именно будет заниматься Сакулин после отставки, не сообщается. Он руководит районом с 2010 года. Телефон его пресс-секретаря не отвечает. До конца года выборы глав пройдут в половине городов и районов области. Все кандидатуры на посты глав согласовываются с Текслером.