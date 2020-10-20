В Совфеде ответили на предложение Минфина о сокращении военных

Идея Минфина к прогнозируемому им экономическому эффекту не приведет, уверен сенатор Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Инициатива Министерства финансов РФ о сокращении армии однозначно не может быть поддержана. Об этом журналистам заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Предложения Минфина по сокращению численности вооруженных сил, переводу отдельных должностей военнослужащих на гражданскую службу, увеличению пенсионного возраста военнослужащих и отмене индексации пенсионных выплат мы не поддерживаем», — цитирует сенатора РИА «Новости».

По его словам, количество военнослужащих устанавливается президентом как верховным главнокомандующим исходя из комплекса задач в области эффективного обеспечения безопасности государства. Бондарев добавил, что в РФ была сформирована устойчивая система комплектования, сбалансированная по количеству должностей, замещаемых военными и гражданским персоналом. Идея Минфина к прогнозируемому им экономическому эффекту не приведет, уверен сенатор.

Ранее Министерство финансов направило в Совет безопасности проект реформы вооруженных сил. По данным СМИ, для оптимизации бюджета ведомство предложило сократить примерно 100 тысяч должностей в российской армии, отменить надбавки к индексации пенсий, увеличить срок выслуги лет и период получения военной ипотеки. В Минобороны России отметили, что предложенные изменения не дадут экономического эффекта, но ухудшат материальное положение военных. Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что власти еще не принимали решений по поводу реформы армии.