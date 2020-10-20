В Кремле ответили на идею Минфина сократить армию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, вдв, десантники, десант, армия, военные, солдаты, марш, плац, военнослужащие, парад, строй, смотр строя
Минфин предложил оптимизировать расходы на военных Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Российская власть еще не принимала никаких решений по поводу реформы армии, которую предложило провести Министерство финансов РФ. Представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с прессой ответил URA.RU, что вопрос только обсуждается среди экспертов.

«Никаких решений на этот счет сейчас не принималось. Экспертное обсуждение может вестись, но в стадии принятия решений таких вопросов нет», — заявил Дмитрий Песков.

В середине октября Министерство финансов направило в Совет безопасности проект реформы вооруженных сил. По данным СМИ, для оптимизации бюджета ведомство предложило сократить примерно 100 тысяч должностей в российской армии, отменить надбавки к индексации пенсий, увеличить срок выслуги лет и период получения военной ипотеки. В Минобороны РФ заявили, что предложенные изменения не дадут экономического эффекта, но ухудшат материальное положение военных.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...