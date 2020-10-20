В Кремле ответили на идею Минфина сократить армию

Российская власть еще не принимала никаких решений по поводу реформы армии, которую предложило провести Министерство финансов РФ. Представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с прессой ответил URA.RU, что вопрос только обсуждается среди экспертов.
«Никаких решений на этот счет сейчас не принималось. Экспертное обсуждение может вестись, но в стадии принятия решений таких вопросов нет», — заявил Дмитрий Песков.
В середине октября Министерство финансов направило в Совет безопасности проект реформы вооруженных сил. По данным СМИ, для оптимизации бюджета ведомство предложило сократить примерно 100 тысяч должностей в российской армии, отменить надбавки к индексации пенсий, увеличить срок выслуги лет и период получения военной ипотеки. В Минобороны РФ заявили, что предложенные изменения не дадут экономического эффекта, но ухудшат материальное положение военных.
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