Осенние школьные каникулы было решено продлить до 14 дней
Каникулы у школьников продлены — власти решили временно прекратить личные приемы — в регионе зафиксирован максимум заболевших коронавирусом — силовика обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 21 октября — в обзоре URA.RU:
Школьные каникулы продлены
- Школьники региона будут находиться на каникулах 14 дней. Об этом на пресс-конференции рассказал замгубернатора области Алексей Райдер. Ранее каникулы длились неделю.
Власти временно прекратили прием граждан
- С 19 октября по 1 ноября исполнительные органы государственной власти области прекратили личный прием граждан из-за ситуации с коронавирусом. Чиновники готовы рассматривать заявления жителей в дистанционном режиме.
Установлен антирекорд по коронавирусу
- За последние сутки коронавирусная инфекция была диагностирована у 165 жителей региона. Это стало самым большим числом заболевших за весь период.
Силовика обвинили в злоупотреблении полномочиями
- Замначальника отдела полиции №2 МО МВД России «Ишимский» Виктора Цитрикова обвинил в злоупотреблении служебным положением житель Викуловского района Денис Третьяков. Он посчитал, что Цитриков помог своим родственникам избежать ответственности по ситуации с вождением в нетрезвом виде.
Подписывайтесь на URA.RU в