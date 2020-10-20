20 октября 2020
19 октября 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 21 октября. Каникулы для школьников продлены, зафиксировано рекордное количество заболевших COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Каргапольский район. Курган, класс, каникулы, школа, школьная парта, пустой класс
Осенние школьные каникулы было решено продлить до 14 дней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Каникулы у школьников продлены — власти решили временно прекратить личные приемы — в регионе зафиксирован максимум заболевших коронавирусом — силовика обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 21 октября — в обзоре URA.RU:

Школьные каникулы продлены

  • Школьники региона будут находиться на каникулах 14 дней. Об этом на пресс-конференции рассказал замгубернатора области Алексей Райдер. Ранее каникулы длились неделю.

Власти временно прекратили прием граждан

  • С 19 октября по 1 ноября исполнительные органы государственной власти области прекратили личный прием граждан из-за ситуации с коронавирусом. Чиновники готовы рассматривать заявления жителей в дистанционном режиме.

Установлен антирекорд по коронавирусу

  • За последние сутки коронавирусная инфекция была диагностирована у 165 жителей региона. Это стало самым большим числом заболевших за весь период.

Силовика обвинили в злоупотреблении полномочиями

  • Замначальника отдела полиции №2 МО МВД России «Ишимский» Виктора Цитрикова обвинил в злоупотреблении служебным положением житель Викуловского района Денис Третьяков. Он посчитал, что Цитриков помог своим родственникам избежать ответственности по ситуации с вождением в нетрезвом виде.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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