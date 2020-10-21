Уральские медники будут богатеть, несмотря на вторую волну COVID

Медные производственные компании Урала смогут заработать на рекордном росте цен цветного металла Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Крупнейшие медные производственные компании Урала смогут заработать на рекордном росте цен цветного металла на международных биржах. Таким прогнозом с URA.RU поделился финансовый аналитик, адвокат Дмитрий Земеров.

«Отечественные холдинги безусловно выиграют от новой конъюнктуры цен. Ситуация в конечном итоге зависит от внутреннего спроса, поэтому уточню, что потенциальный прирост составит около 15% по сравнению с первым полугодием 2020 года», — уточнил эксперт.

Согласно данным Лондонской биржи металлов (LME), с начала года в связи пандемией коронавируса и вызванного ею экономического кризиса котировки меди опустились с 6 292 долларов за тонну (13 января) до минимального с 2016 года показателя в 4 603 доллара за тонну (23 марта). Это было связано с остановкой производств по всему миру. Сейчас цены начали восстанавливаться и уже являются рекордными для 2020 года. На 21 октября медь торгуется по 7 017 долларов за тонну.

Земеров в беседе с URA.RU уточнил, что у значительного роста стоимости цветного металла несколько причин. «Выпуск рафинированной меди в Китае увеличился на 10,3% по сравнению с предыдущим годом. С учетом того, что в Поднебесной потребление промышленных металлов превышает все другие страны мира вместе взятые, это сильный сигнал. Ускоряется и рост китайской экономики», — отметил он.

По словам эксперта, также на цену меди влияет активное обсуждение в США мер финансовой поддержки, что влияет на спекулятивный подъем котировок и забастовки в Чили. «Забастовка рабочих Codelco в Чили, крупнейшей компании по добыче меди в мире, указывает на возможные временные ограничения поставок», — подытожил он.

Холдинги цветной металлургии являются ключевыми для Урала. Среди них — предприятия Русской медной компании (РМК) и Уральской горно-металлургической компании (УГМК).