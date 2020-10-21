Глава края Дмитрий Махонин обозначил ряд мер по борьбе с коронавирусной инфекцией
Махонин выступил на заседании оперштаба — больным коронавирусом могут выдавать бесплатные лекарства — в одном из районов не могут избрать главу — санатории могут перепрофилировать под коронавирусные госпитали. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 22 октября — в обзоре URA.RU:
Введены новые ограничения из-за коронавируса
- Губернатор Дмитрий Махонин принял ряд ограничительных мер в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом стало известно по итогам заседания оперштаба, которое прошло 21 октября.
- Также глава региона объяснил, почему возник дефицит лекарств в пермских аптеках. По словам Махонина, он вызван новым механизмом маркировки препаратов.
Пациентам с COVID могут бесплатно выдавать лекарства
- Власти края рассмотрят возможность бесплатной выдачи медпрепаратов жителям региона, которые лечатся от коронавируса дома. Об этом в ходе заседания краевого правительства заявил губернатор.
Глава думы одного из округов обратилась к губернатору
- Председатель думы Александровского округа Марина Зимина записала видеообращение к Махонину, где обвинила некоторых сотрудников администрации в срыве выборов главы муниципалитета.
Оздоровительные учреждения могут сделать коронавирусными госпиталями
- Санатории и профилактории в регионе могут быть перепрофилированы для приема больных коронавирусом. В частности, одним из таких учреждений может стать курорт «Усть-Качка».
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