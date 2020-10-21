21 октября 2020
20 октября 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 22 октября. Препараты от COVID могут выдавать безвозмездно, в одном из районов не могут избрать главу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание правительства Пермского края февраль 2020. г. Пермь. , махонин дмитрий
Глава края Дмитрий Махонин обозначил ряд мер по борьбе с коронавирусной инфекцией Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Махонин выступил на заседании оперштаба — больным коронавирусом могут выдавать бесплатные лекарства — в одном из районов не могут избрать главу — санатории могут перепрофилировать под коронавирусные госпитали. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 22 октября — в обзоре URA.RU:

Введены новые ограничения из-за коронавируса

  • Губернатор Дмитрий Махонин принял ряд ограничительных мер в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом стало известно по итогам заседания оперштаба, которое прошло 21 октября.
  • Также глава региона объяснил, почему возник дефицит лекарств в пермских аптеках. По словам Махонина, он вызван новым механизмом маркировки препаратов.

Пациентам с COVID могут бесплатно выдавать лекарства

  • Власти края рассмотрят возможность бесплатной выдачи медпрепаратов жителям региона, которые лечатся от коронавируса дома. Об этом в ходе заседания краевого правительства заявил губернатор.

Глава думы одного из округов обратилась к губернатору

Оздоровительные учреждения могут сделать коронавирусными госпиталями

  • Санатории и профилактории в регионе могут быть перепрофилированы для приема больных коронавирусом. В частности, одним из таких учреждений может стать курорт «Усть-Качка».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...