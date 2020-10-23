В аэропортах РФ введут новую систему выявления коронавируса

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Пресс-конференция по планированию новых рейсов. Курган, аэропорт курган, ремонт здания
Дмитрий Песков рассказал, что в аэропортах РФ могут появиться системы распознавания коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В аэропортах России могут появиться системы, распознающие коронавирус по кашлю человека. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

«Мы смотрим еще несколько очень интересных решений, например, которые мониторят то, как вы кашляете, звук кашля», — цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, такие технологии могут появиться в аэропортах России.

Песков подчеркнул, что эти системы помогут обнаружить коронавирус на ранней стадии и вовремя направить человека к врачу. Он рассказал, что одна из таких систем разработана в Швейцарии. Она распознает некоторые сочетания звуков, издаваемых человеком. Существуют системы, которые позволяют дистанционно оценить дыхание легких и обнаружить хрипы, свисты, сообщил Песков. Подобные технологии разрабатывают в Забайкальском крае, добавил он.

Ранее сообщалось, что служебных собак компании «Аэрофлот» научили распознавать коронавирус. Они вычисляют болезнь по запаху, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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