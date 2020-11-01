В ковидном госпитале Челябинска взорвался кислородный баллон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 2 ноября, — 327-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 237-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 20 447, выздоровели 15 128 и скончались 640 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрирован 1 636 781 (+18 665) случай заражения. Вылечились 1 225 673 (+10 259) пациента — 75% от заболевших. Умерли 28 235 (+245) человек — 1,7% числа от заразившихся.

Карантин продлили

В Челябинской области продлили карантин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса, до 15 ноября. Соответствующее постановление глава региона подписал 30 октября.

Большая часть ограничений, введенных из-за COVID-19, в регионе снята. Режим повышенной готовности сохраняется для того, чтобы работающие пенсионеры старше 65 лет могли продлевать больничные. В регионе также продолжает действовать обязательный масочный режим.

Митинг не состоится

В мэрии Златоуста (Челябинская область) отказались согласовывать проведение митинга 8 ноября, на котором горожане хотели выступить против нового коронавирусного госпиталя. Как сообщили URA.RU в мэрии, организаторы акции протеста нарушили сроки подачи уведомления.

Организаторы заявили, что 2 ноября подадут новую заявку на проведение митинга. Они обещали обеспечить социальную дистанцию для всех участников акции.

Смерть священника

Настоятель храма Воскресенья Христова в поселке Бреды (Челябинская область) Вадим Клоков 31 октября умер от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте Магнитогорской епархии.

«31 октября после осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, на 56-м году жизни отошел к Господу клирик Магнитогорской епархии, священник Вадим Клоков», — говорится на сайте.

Взрыв в ковидном госпитале

Взрыв в ковидном госпитале прогремел 31 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На кислородной станции больницы №2 Челябинска, расположенной в центре города, 31 октября прогремел взрыв. Здесь проходили лечение более 150 пациентов, которых эвакуировали в другие лечебные учреждения.

Губернатор Алексей Текслер проведет серию совещаний, на которых заслушает, как идут работы по ликвидации последствий после взрыва. Причиной ЧП называют аварийное состояние оборудования. Возбуждено уголовное дело, расследование взял под личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин.