В ХМАО назван город, где живут самые богатые депутаты

Депутаты из югорской столицы «Роснефти» оказались самыми богатыми в регионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Совокупный заработок четверых самых богатых депутатов думы Нефтеюганска составил почти 400 млн рублей. Об этом свидетельствуют декларации их доходов за 2019 год. Копия документа имеется в распоряжении URA.RU.

Самым обеспеченным нефтеюганским депутатом оказался предприниматель Руслан Шарипов. Его доход составил порядка 143,5 млн рублей. При этом из недвижимости, у него всего лишь скромная квартира в 34 квадратных метра. В собственности народного избранника также 16 грузовиков, один гусеничный кран, 10 полуприцепов и другая спецтехника.

На втором месте находится Марат Миннигулов с заработком в размере почти в 127 млн рублей. У народного избранника нет недвижимости в собственности. Зато в пользовании находится квартира, жилой дом, земельный участок и гараж. Миннигулов также является обладателем солидного списка спецтехники, которые превышает 40 экземпляров. А сам депутат передвигается на Toyota Land Cruiser и Chevrolet Niva.

Посередине рейтинга самых богатых депутатов Нефтеюганска находится Алексей Чупин с доходом почти в 62,5 млн рублей. Народный избранник является обладателем квартиры, а также кладовки и парковочного места. В автопарке Чупина находится Toyota RAV4.

Чуть меньше Чупина заработал Алексей Родионов, порядка 58 млн рублей. Также у него в собственности находится жилой дом, квартира, два земельных участка, два гаража и пять нежилых строений. У депутата внушительный парк — Toyota Land Cruiser, три Chevrolet Niva, а также порядка 70 автобусов и другой спецтехники.

А вот нефтеюганский депутат Александр Никитин указал, что за 2019 год ничего не заработал. У народного избранника ни недвижимости, ни автомобилей, лишь квартира почти в 90 квадратов находится в пользовании.