У Ефремова возникли финансовые проблемы

Устроивший смертельное ДТП актер Михаил Ефремов пока не возместил ущерб гражданской жене и матери погибшего в аварии водителя Сергея Захарова из-за финансовых проблем. Об этом сообщил адвокат артиста Петр Хархорин.
«Деньги пока неоткуда взять», — рассказал «Московскому Комсомольцу» Хархорин. Он отметил, что после официального вступления приговора в законную силу Ефремову разрешат сделать доверенность на жену, чтобы воспользоваться сбережениями, которые хранятся в ячейке и на личном банковском счете. Три миллиона, которые уже заплатили потерпевшим, собрали родственники актера, уточнил юрист. Какая сумма ждет Стерхову и мать погибшего пока неизвестно, но защитник актера обещал, что она будет достойной.
Налоговая служба арестовала счета Ефремова, пишут «Дни.ру». По сообщениям источников, актер не успел подать декларацию о доходах. Его адвокат не подтвердил эти слухи. Ефремов совершил ДТП в начале июня в центре Москвы, в результате погиб человек. По решению суда, актеру изменили приговор. Вместо восьми лет артисту предстоит провести в заключении семь с половиной лет колонии, сообщает «
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