02 ноября 2020

У Ефремова возникли финансовые проблемы

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Спектакль
У жены Михаила Ефремова появится доступ к деньгам после вступления приговора в законную силу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Устроивший смертельное ДТП актер Михаил Ефремов пока не возместил ущерб гражданской жене и матери погибшего в аварии водителя Сергея Захарова из-за финансовых проблем. Об этом сообщил адвокат артиста Петр Хархорин.

«Деньги пока неоткуда взять», — рассказал «Московскому Комсомольцу» Хархорин. Он отметил, что после официального вступления приговора в законную силу Ефремову разрешат сделать доверенность на жену, чтобы воспользоваться сбережениями, которые хранятся в ячейке и на личном банковском счете. Три миллиона, которые уже заплатили потерпевшим, собрали родственники актера, уточнил юрист. Какая сумма ждет Стерхову и мать погибшего пока неизвестно, но защитник актера обещал, что она будет достойной.

Налоговая служба арестовала счета Ефремова, пишут «Дни.ру». По сообщениям источников, актер не успел подать декларацию о доходах. Его адвокат не подтвердил эти слухи. Ефремов совершил ДТП в начале июня в центре Москвы, в результате погиб человек. По решению суда, актеру изменили приговор. Вместо восьми лет артисту предстоит провести в заключении семь с половиной лет колонии, сообщает «Утро.ру». Ефремов заявил, что хочет поставить памятник погибшему в ДТП и пообещал завязать с алкоголем.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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