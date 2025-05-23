Российский самолет Ту-204-300 совершил первый полет

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Самолет Роскосмоса Ту-204-300 выполнил первый рейс (фото из архива)
Самолет Роскосмоса Ту-204-300 выполнил первый рейс (фото из архива) Фото:

Самолет Ту-204-300, принадлежащий государственной корпорации «Роскосмос», совершил полет в аэропорт, расположенный на территории космодрома Восточный. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации. Лайнер встретили водяным салютом — символическим приветствием для авиакомпании, которая впервые прибывает в новый аэропорт.

«Сегодня самолет Роскосмоса Ту-204-300 выполнил первый официальный рейс в аэропорт космодрома Восточный. Самолет, по традиции, был встречен водяным салютом — салют в виде арки устраивается для авиакомпании, совершающей первый рейс в новый аэропорт», — написали в telegram-канале корпорации.

На борту первого официального рейса в аэропорт Восточный находилась делегация Роскосмоса во главе с генеральным директором Дмитрием Бакановым. В сообщении пресс-службы также отмечается, что 14 мая взлетно-посадочная полоса аэропорта была официально введена в эксплуатацию. Теперь доставка космических аппаратов на космодром будет осуществляться авиатранспортом напрямую, что позволит существенно сократить время транспортировки и повысить эффективность проведения пусковых кампаний.

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Самолет Ту-204-300, принадлежащий государственной корпорации «Роскосмос», совершил полет в аэропорт, расположенный на территории космодрома Восточный. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации. Лайнер встретили водяным салютом — символическим приветствием для авиакомпании, которая впервые прибывает в новый аэропорт. «Сегодня самолет Роскосмоса Ту-204-300 выполнил первый официальный рейс в аэропорт космодрома Восточный. Самолет, по традиции, был встречен водяным салютом — салют в виде арки устраивается для авиакомпании, совершающей первый рейс в новый аэропорт», — написали в telegram-канале корпорации. На борту первого официального рейса в аэропорт Восточный находилась делегация Роскосмоса во главе с генеральным директором Дмитрием Бакановым. В сообщении пресс-службы также отмечается, что 14 мая взлетно-посадочная полоса аэропорта была официально введена в эксплуатацию. Теперь доставка космических аппаратов на космодром будет осуществляться авиатранспортом напрямую, что позволит существенно сократить время транспортировки и повысить эффективность проведения пусковых кампаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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