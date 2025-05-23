Врач раскритиковала популярный метод защиты суставов

© Служба новостей «URA.RU»
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Специалисты не рекомендуют заниматься кинезиотейпированием без консультации врача
Специалисты не рекомендуют заниматься кинезиотейпированием без консультации врача Фото:

Кинезиотейпы — это эластичные хлопковые ленты с гипоаллергенным клеем, которые все чаще применяются для поддержки мышц и связок. Разработчики утверждают, что такие ленты способны улучшать лимфо- и кровоток, а также стимулировать кожные рецепторы за счет легкого натяжения. Насколько эффективно и безопасно их использование рассказал врач-травматолог-ортопед медицинской компании «СберЗдоровье» Александр Аржаков.

«Лучшим вариантом применения тейпа будет такой, при котором его назначил врач и он же его и наложил», — рассказал Аржаков. Специалисты не рекомендуют заниматься кинезиотейпированием без консультации врача и использовать тейпы вместо полноценной реабилитации.

Тейпы отличаются высокой растяжимостью, приближенной к свойствам человеческой кожи, и могут держаться на теле до 3–5 дней. Производители тейпов заявляют о множестве положительных эффектов: от уменьшения болевых ощущений до улучшения тонуса мышц. Однако, по словам врача, современные клинические исследования не подтверждают в полной мере эти характеристики. В частности, нет убедительных доказательств лимфодренажного эффекта или значимого повышения кровотока при использовании тейпов.

Исследования показывают, что при хронических болях в пояснице тейпы обеспечивают лишь незначительное снижение боли по сравнению с плацебо или отсутствием лечения. У спортсменов с травмами мягких тканей кинезиотейпы могут дать кратковременный умеренный эффект — немного снизить боль и повысить силовую выносливость, однако долгосрочных преимуществ не выявлено.

Некоторые пациенты отмечают легкое снижение натяжения кожи и связок в проблемных зонах, что может облегчить работу мышц. Также возможно появление проприоцептивного эффекта — человек лучше ощущает свое положение в пространстве. Это может быть полезно при нестабильности суставов или после травм.

Врач подчеркивает, что тейпы не укрепляют мышцы, не ускоряют заживление тканей и не заменяют медикаментозное или хирургическое лечение. Самостоятельное применение может создать ложное чувство защищенности и привести к перегрузке травмированной области. Использование тейпов противопоказано при открытых ранах, кожных инфекциях и аллергии на материалы ленты.

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Кинезиотейпы — это эластичные хлопковые ленты с гипоаллергенным клеем, которые все чаще применяются для поддержки мышц и связок. Разработчики утверждают, что такие ленты способны улучшать лимфо- и кровоток, а также стимулировать кожные рецепторы за счет легкого натяжения. Насколько эффективно и безопасно их использование рассказал врач-травматолог-ортопед медицинской компании «СберЗдоровье» Александр Аржаков. «Лучшим вариантом применения тейпа будет такой, при котором его назначил врач и он же его и наложил», — рассказал Аржаков. Специалисты не рекомендуют заниматься кинезиотейпированием без консультации врача и использовать тейпы вместо полноценной реабилитации. Тейпы отличаются высокой растяжимостью, приближенной к свойствам человеческой кожи, и могут держаться на теле до 3–5 дней. Производители тейпов заявляют о множестве положительных эффектов: от уменьшения болевых ощущений до улучшения тонуса мышц. Однако, по словам врача, современные клинические исследования не подтверждают в полной мере эти характеристики. В частности, нет убедительных доказательств лимфодренажного эффекта или значимого повышения кровотока при использовании тейпов. Исследования показывают, что при хронических болях в пояснице тейпы обеспечивают лишь незначительное снижение боли по сравнению с плацебо или отсутствием лечения. У спортсменов с травмами мягких тканей кинезиотейпы могут дать кратковременный умеренный эффект — немного снизить боль и повысить силовую выносливость, однако долгосрочных преимуществ не выявлено. Некоторые пациенты отмечают легкое снижение натяжения кожи и связок в проблемных зонах, что может облегчить работу мышц. Также возможно появление проприоцептивного эффекта — человек лучше ощущает свое положение в пространстве. Это может быть полезно при нестабильности суставов или после травм. Врач подчеркивает, что тейпы не укрепляют мышцы, не ускоряют заживление тканей и не заменяют медикаментозное или хирургическое лечение. Самостоятельное применение может создать ложное чувство защищенности и привести к перегрузке травмированной области. Использование тейпов противопоказано при открытых ранах, кожных инфекциях и аллергии на материалы ленты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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