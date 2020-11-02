Эксперты ищут причины взрыва в челябинском ковидном госпитале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 3 ноября — 328-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 238-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 20 616, выздоровели 15 199 и скончались 646 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1 655 038 (+18 257) случаев заражения. Вылечились 1 236 033 (+10 360) пациентов — 74,8% от заболевших. Умерли 28 473 (+238) человек — 1,7% от заразившихся.

Власти подсчитали ущерб от взрыва

К вечеру 3 ноября в медучреждении закроют тепловой контур Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Предварительная сумма ущерба, нанесенная горбольнице №2 Челябинска в результате взрыва кислородной станции, составляет 11 миллионов рублей. Ранее Текслер дал поручение составить сметную стоимость, чтобы определить, какие средства потребуются на восстановление больницы.

Одной из причин взрыва кислородной станции в ковидном госпитале Челябинска могли стать действия пожарных, приехавших на вызов из-за утечки кислорода. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, эта версия сейчас проверяется. Кроме того, следственные органы проверяют две фирмы, которые имеют отношение к работе кислородной станции горбольницы №2 в Челябинске.

Как уточнили в мэрии, к вечеру 3 ноября будет полностью закрыт тепловой контур больницы, чтобы не разморозить здание. Сама больница пустует, всех пациентов эвакуировали сразу после ЧП 31 октября. Восстановить прежний режим работы лечебного учреждения власти обещают в течение трех недель. Ковидных больных здесь больше лечить не будут.

Диспансеризация приостановлена

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с 2 ноября временно приостановил диспансеризацию населения. Соответствующее распоряжение, подписанное Текслером, появилось на официальном правовом портале.

Средства, которые были предусмотрены на проведение профосмотров, будут переданы медицинским учреждениям. Как сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора, диспансеризация возобновится после улучшения эпидемиологической обстановки по COVID-19.

Закрыта парикмахерская

В парикмахерской Челябинска не соблюдались санитарно-эпидемиологические нормы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ленинский районный суд Челябинска закрыл на 10 суток парикмахерскую «Дива» за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В парикмахерской имелся только один ртутный градусник, журнал здоровья сотрудников отсутствовал, документированная фиксация состояния их здоровья не проводилась. Кроме того, сотрудники работали без масок и перчаток, а также не имели бактерицидное устройство для обеззараживания воздуха.

В зоопарке изолировали обезьян

С 3 ноября челябинский зоопарк закрыл для посетителей зал с приматами, который расположен в правом крыле помещения «Экзотические животные». Специалисты зоопарка попросили отнестись к этой мере с пониманием — человекообразные обезьяны восприимчивы к тем же вирусам, что и люди.