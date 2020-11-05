Челябинскую область накрывает новая волна коронавируса

Напряжение в системе здравоохранения на Южном Урале лишь нарастает Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 6 ноября зафиксирован 181 случай заражения коронавирусом за сутки (накануне было 179), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. При этом несколько суток подряд в области умирает по семь пациентов с COVID-19.

«С начала пандемии произошло 21 323 случая заражения, сейчас лечение проходят 5 050 человек. Умерли непосредственно от COVID пять пациентов в возрасте 63, 68, 70 и 85 лет. Еще для двух умерших пациенток в возрасте 63 и 73 лет коронавирусная инфекция наложилась на тяжелые болезни», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 130 человек, с начала пандемии — 15 553 жителей области.

До 15 ноября в Челябинской области продлен режим повышенной готовности, ужесточен масочный режим, вновь под запретом массовые мероприятия. Со 2 ноября прекращена диспансеризация населения, чтобы снизить нагрузку на медиков и избежать дополнительных заражений. Вместе с тем, власти не считают необходимым переводить школьников на дистанционное обучение — после продленных до двух недель каникул они вновь вернутся в классы.