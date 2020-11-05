Больных с каждым днем становится все больше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 6 ноября — 331-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 241-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 21 142, выздоровели 15 423 и скончался 671 житель региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1 712 858 (+19 404) случаев заражения. Вылечились 1 279 169 (+12 238) пациентов — 74,8% от заболевших. Умерли 29 509 (+292) человек — 1,7% от заразившихся.

Регион бьет рекорды по заражениям

В Челябинской области по данным на 5 ноября зафиксировано 179 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 175). Таким образом, побит очередной рекорд по числу заражений. Среди заболевших, несмотря на каникулы, два школьника. Умерли за сутки семь человек в возрасте от 61 года до 86 лет. Четырех из них погубила ковидная пневмония, для двоих — в том числе ВИЧ-больного — коронавирус осложнил тяжелые текущие болезни.

COVID гонит челябинцев из других регионов

Жители Челябинской области, покинувшие родную область ради карьеры или лучшей экологии, возвращаются назад на фоне пандемии коронавируса и кризиса в экономике. В основном возвращаются челябинцы, перебравшиеся в Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Не сказать, что цифры гигантские, но тенденция налицо. Последствия пандемии коронавируса и экономического кризиса поставило крест на планах многих южноуральцев, пытавшихся устроиться за пределами региона. В первую очередь приезжают те, кому стало нечем платить за аренду жилья. На фоне всех неурядиц перспектив для себя они не видят, работы нет, а жизнь в крупных городах достаточно дорога.

Депутат Госдумы госпитализирован с коронавирусом

Депутат Госдумы от Челябинской области Андрей Барышев госпитализирован, его лечат от коронавируса. Болезнь начиналась как обычная простуда, но внезапно состояние народного избранника ухудшилось: его на скорой увезли в ковидный госпиталь. Его лечат антибиотиками и противовирусными препаратами, ставят капельницы.

Челябинцам пристраивают котов, осиротевших из-за коронавируса

В Челябинске зоозащитники пристраивают двух котов, которые остались одни в квартире. Их пожилая хозяйка скончалась 31 октября в ковидном госпитале горбольницы №2. Сейчас за молодым Рыжиком и стареньким Графом ухаживают родственники, но долго они это делать не смогут. Зоозащитники ждут звонков от новых хозяев.

Челябинск хотят оставить без ледового городка

Депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин поставил под сомнение более чем 8-миллионный проект ледового городка в Челябинске. Логика проста: разгорающаяся эпидемия может привести к тому, что вход в него будет невозможен в рамках запрета массовых мероприятий. «Есть ли необходимость сейчас тратить миллионы на временные архитектурные изыски изо льда, которые через месяц превратятся в воду? Или же большую часть этих денег лучше сразу передать врачам?» — задается вопросами народный избранник. В мэрии Челябинска напомнили, что даже в Великую Отечественную старались внести в жизнь людей толику радости, снимая кино и ставя спектакли. К тому же при ужесточении карантина условия контракта предполагают его расторжение и возврат средств.

В Миассе на фоне пандемии резко выросла смертность

В Миассе на фоне коронавируса резко выросло число смертей — до 296 по итогам октября. Подобный скачок — 291 случай — наблюдался в июле. Тогда число зарегистрированных свидетельств о смерти достигло 291. По статистике областного минздрава, Миасс является третьим городом по числу заражений коронавирусом, с начала пандемии здесь заболел 1481 человек. На сайте Челябинскстата последние данные о статистике смертности в регионе датированы августом 2020 года.

Женщину не выпускали из магазина без маски

Жительница Копейска не смогла выйти без маски из супермаркета «Алмаз» в Челябинске. Вошла в магазин она в маске, но, закончив с покупками, решила ее снять. В этот момент на входе ее «притормозили» охранники, требуя вернуть на лицо средство защиты.

Что ждет челябинцев на втором этапе карантина

До 1 ноября в Челябинской области действует режим повышенной готовности, возобновлены запреты на проведение массовых мероприятий. Также ужесточен масочный режим: маски обязательны в магазинах, транспорте, лифтах и других места скопления людей. За несоблюдение этого требования владельцу торговой точки, а также человеку без маски, грозит штраф.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер со 2 ноября временно приостановил диспансеризацию населения. Средства, предусмотренные на эти цели, передадут лечебным учреждениям. Диспансеризация возобновится после улучшения эпидемиологической обстановки по COVID-19.