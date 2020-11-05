Путин наградил сенатора ХМАО орденом

Президент России Владимир Путин наградил сенатора от ХМАО Юрия Важенина орденом дружбы. Указ президента опубликован на портале правовой информации.
«За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Дружбы Важенина Юрия Ивановича», — сообщается в указе.
В телефонном разговоре с журналистом агентства, Важенин заявил, что с документом еще не ознакомился и от дальнейших комментариев отказался. Тем не менее, в этом же документе орденом «Родительская слава» награждена многодетная семья из ХМАО Илья и Елена Монины: «За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей».
Ранее URA.RU писало, что Президент России Владимир Путин наградил жителей ХМАО орденами «За заслуги перед отечеством». Орденом были награждены работники нефтяной и газовой промышленности.
Подписывайтесь на URA.RU в