05 ноября 2020
04 ноября 2020

Путин наградил сенатора ХМАО орденом

© Служба новостей «URA.RU»
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Дума ХМАО. Комитеты. 24 сентября 2014, важенин юрий
Президент РФ наградил сенатора ХМАО Юрия Важенина за активную законотворческую деятельность и добросовестную работу Фото: Евгений Листюк © URA.RU

Президент России Владимир Путин наградил сенатора от ХМАО Юрия Важенина орденом дружбы. Указ президента опубликован на портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Дружбы Важенина Юрия Ивановича», — сообщается в указе.

В телефонном разговоре с журналистом агентства, Важенин заявил, что с документом еще не ознакомился и от дальнейших комментариев отказался. Тем не менее, в этом же документе орденом «Родительская слава» награждена многодетная семья из ХМАО Илья и Елена Монины: «За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей».

Ранее URA.RU писало, что Президент России Владимир Путин наградил жителей ХМАО орденами «За заслуги перед отечеством». Орденом были награждены работники нефтяной и газовой промышленности.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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