Путин представил уральцев к госнаградам

Награды получат шесть уральцев Фото: Анна Майорова © URA.RU

Президент России Владимир Путин наградил жителей ХМАО, Тюменской и Челябинской областей, а также Пермского края орденами «За заслуги перед отечеством». Список граждан, удостоенных почетных медалей, опубликован на официальном сайте Кремля.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ I степени Матухно Алексея Николаевича — слесаря по ремонту автомобилей нефтегазодобывающего управления Быстринскнефть публичного акционерного общества Сургутнефтегаз», — говорится в сообщении.

Медали ордена II степени удостоен машинист крана «Мостострой-11» из Тюменской области Гизатулла Зиганшин. Медалью «За спасение погибавших» награжден аппаратчик химической водоочистки электростанции «Интер РАО — Электрогенерация» из Пермского края Денис Елькин.

Кроме этого, Путин присвоил звания заслуженных работников нефтяной и газовой промышленности оператору «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Виктору Бульцевичу и слесарю по ремонту технологических установок «Газпром добыча Ямбург» Олегу Карпенко. А водитель автомобиля Сургутского управления техтранспорта №3 «Сургутнефтегаз» Александр Бутовой удостоен звания заслуженного работника транспорта РФ.

Ранее президент подписал указы о награждении медицинских работников, которые внесли вклад в борьбу с коронавирусом. Тысячи медики были награждены орденом Пирогова и медалью Луки Крымского.

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