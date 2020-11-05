Пульсоксиметр для контроля насыщения крови кислородом стоит около 2,5 тыс. рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Почти 30 тысяч рублей потратила челябинская семья, чтобы вылечить 72-летнюю бабушку от коронавируса. Об этом рассказали URA.RU сами жители города.

«Первые три дня болезнь развивалась как ОРВИ, причем без кашля и насморка. На четвертый день температура взлетела к 39 градусам, маме стало трудно дышать. Участковый врач сказал, что на COVID не похоже, назначил два антибиотика в довесок к противирусному», — рассказала дочь женщины Юлия.

Следующие три дня превратились в ад. Пожилая женщина начала умирать: температура приближалась к 40, дышать становилось все труднее, начало отказывать сердце. Ни в скорую, ни в неотложку, дозвониться было невозможно. «Нам повезло, родственник договорился с частной клиникой — и то лишь на следующий день. Частная скорая и анализы на C-реактивный белок обошлись в 6,3 тыс. рублей, еще в 5,5 тыс. рублей КТ. Итог: поражение легких по ковидному типу на 16 и 20%, сатурация (насыщение кислородом) крови 92%. При показателе ниже 95% госпитализируют, нас отправили домой», — говорит Юлия.

Очередной врач из поликлиники не пошла дальше порога: «а зачем, есть же заключение КТ?» Выписанных ею препаратов в аптеках не было. «Повезло: нас консультировал другой доктор, а цефтриаксон и азитромицин (900 рублей) купили еще до второй волны. За левофлоксационом муж ездил в другой город — 1,2 тыс. рублей плюс бензин. Гриппферон стоил под 400 рублей, три коробки нобазита около 1,5 тыс. рублей, противотромобозное клексан — 3 тыс. рублей, Магне В6 под 500, АЦЦ — 600 рублей. Часть лекарств пришлось брать больше нужного, фасовка не совпадала со схемой», — вспоминает Юлия. Итого примерно к 12 тысячам, заплаченным частникам, добавились еще больше 10 тысяч на лекарства и 2,5 тыс. рублей за пульсоксиметр.

«В общей сложности — более 25 тысяч рублей, не считая препаратов для желудка, антибиотики сказались на язве. И это не конец, сейчас опять анализы, УЗИ и консультации, еще около пяти тысяч рублей. Старайтесь уберечь родителей от коронавируса, он страшнее и намного, намного дороже гриппа», — советует челябинка.

Такой рецепт выписали 72-летней челябинке с COVID в районной поликлинике Фото: читатель URA.RU

По такой схеме (с добавлением дексаметазона и препаратов для пациентов с язвой желудка) ее лечили после консультации с врачом частной клиники. Для самолечения ее лучше не использовать Фото: читатель URA.RU