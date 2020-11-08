Блогер из Magic Five признался, что хочет трек с Моргенштерном

Участник шоу Magic Five, блогер Дмитрий Евтушенко рассказал, что хотел бы записать совместный трек с рэпером Алишером Моргенштерном. Соответствующее признание он сделал во время шоу на YouTube, когда его подключили к детектору лжи.
В новом выпуске участников шоу Magic Five подключили к полиграфу и задали острые вопросы. Честность ответов оценивал профессионал, который работал в службе безопасности и помог раскрыть больше 450 преступлений, используя полиграф.
«Я серьезно об этом не задумывался, но, наверное, да», — ответил Евтушенко на вопрос о том, хотел бы записать совместный трек с Моргенштерном. Он подчеркнул, что давно занимается музыкой и был бы рад такому опыту.
Также он признался, что хотел бы уйти из шоу Magic Five и начать сольную карьеру. Он рассказал, что это связано с большим количеством пранков от коллег по шоу. Кроме этого, Евтушенко признался, что смотрел гей-порно и считает себя главным членом шоу.
Другой участник шоу Артур Томашевский признался, что у него есть татуировка в интимном месте и что он завидует успеху блогера А4. Томашевскому пришлось рассказать, что он ходил в гей-клуб. На полиграфе проверили и брата Томашевского, Дмитрия, который также участвует в сьемках шоу.
Канал Magic Five насчитывает более 8 миллионов подписчиков. Основателем шоу является Дмитрий Евтушенко.
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