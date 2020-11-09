Глава диаспоры Азербайджанцев в ХМАО раскритиковал поведение соотечественников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава региональной культурной общественной организации ХМАО «Азербайджанцы» Арзу Исмаилов прокомментировал поведение Азербайджанцев. Они устроили праздник с автопробегом у здания администрации в Мегионе в связи с военными успехами в Карабахе.

«Конечно, для многих Азербайджанцев — это праздник, здесь я плохого ничего не вижу. Я и сам праздновал вместе с семьей. Но все должно быть в меру. Каждый гражданин, проживающий на территории государства, должен подчиняться его законам. Если праздник нарушает общественный порядок, то это уже не праздник», — сообщает URA.RU Исмаилов.

Источник из силовых структур сообщает корреспонденту агентства, что в Мегионе нарушений общественного порядка не было. «Водителей-участников стихийного митинга, привлекли к ответственности за нарушение правил дорожного движения, у некоторых были проблемы со страховкой», — рассказывает собеседник.

Ранее URA.RU писало, что Азербайджанцы празднуют прекращение войны в Нагорном Карабахе. Вооруженный конфликт удалось остановить благодаря российским миротворцам и договору между Азербайджаном и Арменией.